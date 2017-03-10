Кабмін виділив 53 млн грн на забезпечення готовності авіації ДСНС

Кабінет Міністрів України виділив Міністерству внутрішніх справ України 53,3 млн грн на забезпечення готовності авіаційної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю.

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов зазначив, що кошти будуть виділені МВС з резервного фонду державного бюджету.