Події

12:29 10.03.2017

Кабмін виділив 53 млн грн на забезпечення готовності авіації ДСНС

Кабінет Міністрів України виділив Міністерству внутрішніх справ України 53,3 млн грн на забезпечення готовності авіаційної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю.

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов зазначив, що кошти будуть виділені МВС з резервного фонду державного бюджету.

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