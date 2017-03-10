Події

12:40 10.03.2017

Кабмін затвердив порядок надання субвенції на відшкодування вартості препаратів

Кабінет Міністрів України затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми та серцево-судинних захворювань.

"Розподіл ґрунтуватиметься на статистичних даних про кількість осіб, які страждають на ці захворювання", - зазначила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на засіданні Кабміну в п'ятницю.

Як повідомлялося, на проект реімбурсації, який планують запустити 1 квітня 2017 року, з державного бюджету-2017 передбачено 500 млн грн.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко підписав закони про ратифікацію договорів з Малайзією щодо видачі правопорушників і правової допомоги в кримінальних справах

Екс-генконсул Грузії в Одесі підозрюється в заволодінні держкоштами та їх легалізації

Кабмін схвалив підписання угоди з Туреччиною про взаємний в'їзд громадян за ID-картками

Президент МКЧХ: Ймовірна кількість зниклих безвісти на Донбасі - від 1 до 2 тис. осіб

Гройсман прогнозує швидкий розгляд питання прийому банками у РФ "паспортів" "ДНР"/"ЛНР"

ОСТАННЄ

Екс- "беркутівця" Гончаренка, який з 4 лютого був під домашнім арештом, вдруге взяли під варту

СБУ і надалі фіксує причетність помічників нардепів до організації акцій сепаратистського характеру

Савченко може бути повідомлено про підозру, якщо слідчі зберуть матеріали

Українські банки з іноземним капіталом дотримуються заборони на обслуговування осіб-власників "паспортів" ОРДЛО

Савченко в СБУ розповіла про свою поїздку до Донецька

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog5780.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА