Кабмін затвердив порядок надання субвенції на відшкодування вартості препаратів

Кабінет Міністрів України затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми та серцево-судинних захворювань.

"Розподіл ґрунтуватиметься на статистичних даних про кількість осіб, які страждають на ці захворювання", - зазначила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на засіданні Кабміну в п'ятницю.

Як повідомлялося, на проект реімбурсації, який планують запустити 1 квітня 2017 року, з державного бюджету-2017 передбачено 500 млн грн.