В Україні на вихідних похолодає

Найближчої доби погоду більшої частини території України, окрім східної, визначатиме поле зниженого тиску з атмосферними фронтами, волога і більш прохолодна повітряна маса, тому денна температура майже скрізь знизиться, особливо в північно-західній частині.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в Україні, окрім східних, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської і Запорізької областей, часом дощі, у Карпатах з мокрим снігом. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, у східних областях та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5 ° тепла, на сході до 2 ° морозу; вдень 6-11 ° тепла, в західних, північних та Вінницькій області 3-8 ° тепла. На високогір'ї Карпат сніг, температура вночі та вдень від 3 ° морозу до 1 ° тепла.

У Києві - часом дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4 ° тепла, вдень 5-7 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 11 березня найвища температура вдень була +16,9 в 1914 р, найнижча вночі -20,3 у 1898 р

12 березня в Україні, окрім східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областей, часом дощі, в західних областях з мокрим снігом. Вітер переважно північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4 ° тепла до 2 ° морозу, вдень 2-9 ° тепла у південній та східній частинах до 12 °. На високогір'ї Карпат часом сніг, температура протягом доби 1-6 ° морозу.

У Києві - часом дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4 ° тепла, вдень 5-7 °.