Українські банки з іноземним капіталом дотримуються заборони на обслуговування осіб-власників "паспортів" ОРДЛО

Українські банки з іноземним капіталом заявляють про неухильне дотримання заборони Національного банку України (НБУ) на обслуговування осіб-власників "паспортів" окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

"Альфа-Банк (Україна) провадить діяльність у повній відповідності до законодавства України і вимог регулятора", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі банку.

Водочас у прес-службі додали, що як банк, що входить до міжнародного холдингу ABHH зі штаб-квартирою в Люксембурзі, Альфа-Банк (Україна) не може коментувати діяльність банків групи в інших країнах.

Такий же коментар надав і УкрСиббанк (Київ).

"УкрСиббанк як частина міжнародної фінансової групи BNP Paribas відповідально ставиться до всіх вимог українських та міжнародних стандартів фінансової безпеки і дотримання глобальних санкцій практик", - зазначили в прес-службі банку.

Політичних домислів на цю тему банк не коментує.

Раніше дочірній банк Сбербанку Росії в Україні - ПАТ "Сбербанк" також спростовував обслуговування фізичних та юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних Києву територіях.

"ПАТ" Сбербанк, як український комерційний банк, здійснюючи свою діяльність на підставі ліцензії НБУ, неухильно дотримується норм українського законодавства. Банк не обслуговував, не обслуговує і не має наміру обслуговувати фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях, і не здійснює фінансових операцій на цих територіях", - повідомляв банк.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін у середині лютого підписав указ про визнання в Росії документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, до політичного врегулювання ситуації в цих районах.

Наразі в Україні діють 25 банків-учасників іноземних банківських груп. Серед них 18 банків входять до груп, які, зокрема, надають роздрібні банківські послуги на території РФ.

НБУ 7 березня заявив про намір ініціювати застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку в Україні, якщо підтвердиться інформація про готовність материнського банку здійснювати обслуговування осіб-власників "паспортів" невизнаних "ДНР" та "ЛНР".