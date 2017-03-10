Події

13:44 10.03.2017

Савченко може бути повідомлено про підозру, якщо слідчі зберуть матеріали

Позафракційному народному депутатові України Надії Савченко може бути повідомлено про підозру в скоєнні злочину, якщо слідчі зберуть достатньо доказів для цього, заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак.

"Слідчі збирають матеріали. Якщо цих матеріалів буде достатньо, щоб повідомити про підозру, слідчі діятимуть установленим законом способом. Із цього приводу я не можу впливати на рішення слідчих", - сказав В. Грицак журналістам у Черкасах у п'ятницю, відповідаючи на запитання стосовно можливості відкриття кримінального провадження стосовно Н. Савченко.

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