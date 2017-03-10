Савченко в СБУ розповіла про свою поїздку до Донецька

Народний депутат України Надія Савченко дала свідчення Службі безпеки України щодо своєї поїздки на непідконтрольну Києву територію в Донецьку, повідомив глава СБУ Василь Грицак.

"Вона прийшла на допит один раз, потім допит перенесла в зв'язку з тим, що сказали, що вона, здається, зайнята. І прийшовши в черговий раз на допит, це було кілька днів тому, вона давала свідчення", - сказав він журналістам у Черкасах у п'ятницю.

В.Грицак наголосив, що ця поїздка не була узгоджена з СБУ.

"Водночас хочу сказати, що Надія Савченко з більшості питань посилалася на статтю 63 Конституції, як мені доповідав керівник слідчого підрозділу. Якщо пам'ятаєте, була інформація про те, що вона (Н.Савченко - ІФ) брала участь у стрільбах на території "ДНР". Вона сказала, що це неправда", - розповів глава СБУ.

Коментуючи інформацію Н.Савченко про те, що вона потрапила на окуповану територію в результаті проведення спецоперації, В.Грицак сказав: "Ніякої спецоперації, в усякому разі тієї, до якої могла б бути причетна Служба безпеки України, не було. Вона цю поїздку не погоджувала ні з ким з органів державної влади, зокрема з керівництвом національної спецслужби".

При цьому глава СБУ наголосив, що він не схвалює перебування Н.Савченко на цій території.

"Ніколи не повірю, що перебування там було без благословення різного роду кураторів, зокрема з території нашого східного сусіда з Москви", - зазначив В.Грицак.

Як повідомлялося, 24 лютого народний депутат України Н.Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан прибули до Донецька, а потім до виправної колонії в Макіївці, де утрмують українських полонених.

СБУ опитувала В.Рубана в Донецькій області в зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування. 27 лютого йому скасували дозвіл на перетин лінії зіткнення на Донбасі.