Події

13:47 10.03.2017

СБУ і надалі фіксує причетність помічників нардепів до організації акцій сепаратистського характеру

Служба безпеки України продовжує документувати причетність ряду помічників народних депутатів до дій сепаратистської спрямованості.

"У нас триває робота стосовно документування причетності осіб з числа помічників народних депутатів до проявів, м'яко кажучи, сепаратистського характеру - організації "круглих столів", голосувань і багато чого іншого", - повідомив В. Грицак журналістам у Черкасах у п’ятницю.

Він розповів: "У нас була інформація про те, що саме сьогодні (у п'ятницю - ІФ) група жінок мала проводити акцію під Адміністрацією президента України з наміром прикувати себе наручниками".

В. Грицак нагадав, що раніше СБУ оприлюднила скриншоти листування зі словами "знайти артистів, плакальниць".

"Я не можу безпосередньо деякі речі оголосити, але повірте, ми розуміємо, хто ці плакальниці та звідки вони прийшли, на чиє прохання. Я як керівник спецслужби змушений застерігати український народ, зокрема жінок: не ведіться на такі дешеві провокації", - закликав глава СБУ.

Водночас він наголосив, що українці мають право на мирні акції протесту, у людей є багато питань до влади.

"Однак давайте вести ці розмови цивілізовано", - додав В. Грицак, звертаючись до учасників таких акцій протесту.

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