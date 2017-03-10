Події

14:15 10.03.2017

Понад 15 тис. учасників АТО і членів їхніх сімей отримали психологічну допомогу в 2016 р.

Минулого 2016 року психологічну допомогу отримали понад 15 тис. учасників АТО і членів їхніх сімей, повідомив глава Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Артур Дерев’янко.

"За 2016 рік через центри соціально-психологічної допомоги пройшло понад 15 тисяч учасників АТО і членів їхніх сімей", - сказав А. Дерев’янко на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Він нагадав, що в Київській області працює чотири центри соціально-психологічної реабілітації, а учасникам АТО, які мешкають не у великих містах, "важче, а іноді й не можливо, отримати кваліфіковану допомогу".

А. Дерев’янко також повідомив, що дані про приблизно 30% учасників АТО досі не внесено до Єдиного реєстру учасників АТО. "Майже 30% учасників операції не зареєстровано в цьому реєстрі. Це обумовлено тим, що постійно відбувається ротація учасників АТО, тому не всі можуть прийти і стати на облік в органах соціального захисту", - сказав він.

За словами голови служби, нині реєстр закрито для загального користування з міркувань безпеки, проте в ньому можна знайти інформацію не лише про учасника бойових дій, але й про пільги, які він уже отримав.

"Упродовж 2016 року цей реєстр зазнав змін, тепер державний земельний кадастр направляє свої дані про одержання земельних ділянок військовими, є інформація про те, які пільги учасник АТО отримує, інформація про проходження санаторно-курортного лікування, одержання житла", - розповів А. Дерев’янко.

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