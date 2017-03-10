Події

14:32 10.03.2017

Кабмін призначив нового заступника міністра соцполітики Привалова

Кабінет Міністрів України призначив Олександра Привалова на посаду заступника міністра соціальної політики.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" міністр соціальної політики Андрій Рева, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю. "Призначено Олександра Віталійовича Привалов", - сказав міністр.

За його словами, О.Привалов закінчив Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого, працював слідчим у м.Волноваха Донецької області, а також в антикорупційному відділі Міністерства соціальної політики.

За словами міністра, О.Привалов є переселенцем і розуміє проблеми цієї групи людей.

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