Раніше відведене в зоні АТО озброєння повертається на передову

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Хуг заявляє, що важке озброєння не лише не відведено від лінії зіткнення на Донбасі, але й раніше відведене важке озброєння повертається на передові позиції.

"За минулий тиждень ми зафіксували наявність уздовж лінії розмежування 69 одиниць не відведеного важкого озброєння: 47 одиниць - на непідконтрольних офіційному Києву, 22 - на підконтрольних ", - сказав А. Хуг на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Перший заступник голови місії переконаний, що на сьогодні є "стабільна тенденція до невідведення важкого озброєння та повернення вже відведеного озброєння на позиції". "Зокрема, наші спостерігачі зафіксували відсутність 20-ти гаубиць у місцях відведення сил АТО, у місцях відведення т. зв. ДНР не вистачало 17 танків і 9 мінометів", - наголосив А. Хуг.

У зв'язку з цим він нарікав, що СММ ОБСЄ і далі наражається на перешкоди в доступі до місць відведення, "коли сторони просто не хочуть показувати нам щось".

"У п'ятницю в населеному пункті Хрещатицькому, підконтрольному так званій ДНР, озброєні люди виконали попереджувальні постріли. У цьому селі наші спостерігачі бачили дві гаубиці. У районі Ясинуватої було збито наш безпілотник, який фіксував наявність великокаліберного озброєння", - розповів перший заступник голови місії.

Він зазначив, що за тиждень спостерігачів 31 раз обмежували в пересуванні: 9 разів на підконтрольних Києву територіях, 22 - на непідконтрольних. "Винних не названо та не покарано", - сказав А. Хуг.