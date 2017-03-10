Кабмін призначив Ю.Гримчака заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій

Кабінет Міністрів України призначив заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака, який раніше обіймав посаду радника міністра Вадима Черниша.

"Уряд призначив заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака", - повідомляє прес-служба міністерства в п'ятницю.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів 10 березня.

Ю.Гримчак у 2005-2006 роках працював на посаді заступника голови Донецької обласної державної адміністрації. Був також народним депутатом України від блоку "Наша Україна - Народна самооборона" в 2007-2012 рр.

Із 25 жовтня 2016 р. Ю.Гримчак працював у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на посаді радника міністра.