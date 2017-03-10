САП оскаржила рішення суду про арешт Насірова з альтернативою застави в 100 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила в апеляційному порядку рішення Солом’янського суду Києва про обрання запобіжного заходу відстороненому на період слідства від посади глави Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.

"Сьогодні подали скаргу на рішення суду", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в САП у п'ятницю.

Як повідомлялося, в ніч на вівторок, 7 березня, Солом’янський районний суд м. Києва обрав відстороненому від виконання обов'язків главі ДФС Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн.

Водночас САП просила суд призначити Р.Насірову заставу в сумі 2 млрд грн.

Детективи НАБУ 2 березня 2017 року вручили повідомлення про підозру главі ДФС Р.Насірову. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодекси України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).