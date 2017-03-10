МЕРТ скасувало санкції стосовно ще 9 імпортерів скрапленого газу

Служба безпеки України (СБУ) зняла претензії ще до дев'яти імпортерів скрапленого газу та їхніх контрагентів, що дало змогу Міністерству економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) скасувати санкції стосовно них.

Накази МЕРТ про скасування санкцій №347 та №351 від 10 березня, ухвалені на підставі датованих 6 березня матеріалів СБУ, оприлюднено на сайті відомства.

Санкції, зокрема, скасовано стосовно товариств з обмеженою відповідальністю: "Паралель-М Лтд" (Запоріжжя), "Укргазпетролеум", "РВК Плюс" (обидва - Київ), "Пропан-Трейд" (Харків), "Укрпетролпостач" і "УПК-Європлюс" (обидва - Баришівка, Київська обл.).

Окрім того, санкції знято з нерезидентів Exposoft Trade LLP, Luxoil Import LLP (обидва - Велика Британія) та Emitrade FZE (ОАЕ).

Як повідомлялося, запровадження санкцій ґрунтувалося на інформації СБУ про те, що імпортери акумулювали кошти на офшорних рахунках і частково використовували їх на фінансування бойовиків в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Проте після різкої критики таких рішень із боку ринку 23 лютого СБУ повідомила МЕРТ, що первинні дані про правопорушення, які здійснюють імпортери та їхні контрагенти, доведено частково, а причетність суб'єктів господарювання до завдання шкоди інтересам України не доведено. МЕРТ за пропозицією СБУ 24 лютого скасувало дію спеціальних санкцій стосовно 15 імпортерів ПММ та їхніх контрагентів, проте значна частина гравців ринку все ще залишалася під дією санкцій.