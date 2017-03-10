Події

15:45 10.03.2017

МЕРТ скасувало санкції стосовно ще 9 імпортерів скрапленого газу

Служба безпеки України (СБУ) зняла претензії ще до дев'яти імпортерів скрапленого газу та їхніх контрагентів, що дало змогу Міністерству економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) скасувати санкції стосовно них.

Накази МЕРТ про скасування санкцій №347 та №351 від 10 березня, ухвалені на підставі датованих 6 березня матеріалів СБУ, оприлюднено на сайті відомства.

Санкції, зокрема, скасовано стосовно товариств з обмеженою відповідальністю: "Паралель-М Лтд" (Запоріжжя), "Укргазпетролеум", "РВК Плюс" (обидва - Київ), "Пропан-Трейд" (Харків), "Укрпетролпостач" і "УПК-Європлюс" (обидва - Баришівка, Київська обл.).

Окрім того, санкції знято з нерезидентів Exposoft Trade LLP, Luxoil Import LLP (обидва - Велика Британія) та Emitrade FZE (ОАЕ).

Як повідомлялося, запровадження санкцій ґрунтувалося на інформації СБУ про те, що імпортери акумулювали кошти на офшорних рахунках і частково використовували їх на фінансування бойовиків в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Проте після різкої критики таких рішень із боку ринку 23 лютого СБУ повідомила МЕРТ, що первинні дані про правопорушення, які здійснюють імпортери та їхні контрагенти, доведено частково, а причетність суб'єктів господарювання до завдання шкоди інтересам України не доведено. МЕРТ за пропозицією СБУ 24 лютого скасувало дію спеціальних санкцій стосовно 15 імпортерів ПММ та їхніх контрагентів, проте значна частина гравців ринку все ще залишалася під дією санкцій.

ВАЖЛИВЕ

Кабмін призначив Ю.Гримчака заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій

Раніше відведене в зоні АТО озброєння повертається на передову

За "націоналізацією" підприємств у ОРДЛО може стояти олігарх-утікач Курченко

Порошенко підписав закони про ратифікацію договорів з Малайзією щодо видачі правопорушників і правової допомоги в кримінальних справах

Екс-генконсул Грузії в Одесі підозрюється в заволодінні держкоштами та їх легалізації

ОСТАННЄ

Ємності з мазутом і рідким газом горять на території підприємства в Харківській області

Суд не має права розпочати заочне провадження у справі Януковича без виконання Генпрокуратурою України міжнародних процедур

Із 1 квітня українці зможуть їздити до Албанії без віз

У Штабі блокади погрожують перекрити 2 квітня залізничні переходи з РФ

НАЗК перевірить 11 е-декларацій з огляду на звернення викривачів та правоохоронців

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog352.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА