НАЗК перевірить 11 е-декларацій з огляду на звернення викривачів та правоохоронців

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочинає повну перевірку електронних декларацій 11 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за зверненнями викривачів і правоохоронних органів.

Таке рішення ухвалено на засіданні НАЗК, повідомляється на сторінці агентства у Facebook у п'ятницю.

"Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення в деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів", - пояснили в НАЗК.

Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації деяких суддів Верховного Суду України, суддю Вищого господарського суду, співробітників поліції, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Початком здійснення повної перевірки декларації є день, що йде за днем ухвалення відповідного рішення.