Події

16:09 10.03.2017

НАЗК перевірить 11 е-декларацій з огляду на звернення викривачів та правоохоронців

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочинає повну перевірку електронних декларацій 11 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за зверненнями викривачів і правоохоронних органів.

Таке рішення ухвалено на засіданні НАЗК, повідомляється на сторінці агентства у Facebook у п'ятницю.

"Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення в деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів", - пояснили в НАЗК.

Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації деяких суддів Верховного Суду України, суддю Вищого господарського суду, співробітників поліції, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Початком здійснення повної перевірки декларації є день, що йде за днем ухвалення відповідного рішення.

ВАЖЛИВЕ

Кабмін призначив Ю.Гримчака заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій

Раніше відведене в зоні АТО озброєння повертається на передову

За "націоналізацією" підприємств у ОРДЛО може стояти олігарх-утікач Курченко

Порошенко підписав закони про ратифікацію договорів з Малайзією щодо видачі правопорушників і правової допомоги в кримінальних справах

Екс-генконсул Грузії в Одесі підозрюється в заволодінні держкоштами та їх легалізації

ОСТАННЄ

Суд не має права розпочати заочне провадження у справі Януковича без виконання Генпрокуратурою України міжнародних процедур

Із 1 квітня українці зможуть їздити до Албанії без віз

У Штабі блокади погрожують перекрити 2 квітня залізничні переходи з РФ

МЕРТ скасувало санкції стосовно ще 9 імпортерів скрапленого газу

У Генштабі ЗСУ спростували заяву МЗС РФ щодо постачання Канадою боєприпасів Україні

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА