У Штабі блокади погрожують перекрити 2 квітня залізничні переходи з РФ

Учасники Штабу блокади торгівлі з окупантами висунули уряду ультиматум до 2 квітня укласти угоди щодо постачання вугілля з інших країн, окрім РФ, інакше обіцяють перейти до активної фази блокади на всіх залізничних переходах поблизу східного кордону України, щоб не допустити його імпорту з РФ.

"Ми посилюватимемо нашу блокаду. Це стосується залізничних колій", - сказав другий командир батальйону "Донбас", координатор Штабу блокади торгівлі з окупантами Анатолій Виногродський на прес-конференції в Києві в п'ятницю.

Він нагадав, що учасники блокади висунули дві вимоги: звільнення полонених та ухвалення закону про окуповані території, які не було виконано.

А.Виногродський заявив, що учасники блокади вимагають від уряду до 2 квітня укласти угоди про імпорт вугілля, наголосивши, що його не можна постачати в Україну з РФ.

"Ми переходимо до другого етапу блокади. Ми даємо уряду термін до 2 квітня підписати договори про постачання вугілля з країн, які не провадять військових дій з Україною. Ми даємо уряду термін до 2 квітня переглянути свою політику щодо торгівлі з країною-агресором", - сказав координатор штабу.

Він також зазначив, що до цього часу буде встановлено спостережні пункти на всіх основних залізничних коліях між Україною та РФ.

За словами А.Виногродського, учасники блокади не пропускатимуть насамперед потяги з вугіллям. "Стосовно інших потягів, які йдуть із Росії, консультуватимемося з народом України... Я знаю точно, що товари, які йдуть до Росії, ми зупинятимемо", - заявив він.

За словами А.Виногродського, спостережні пункти буде встановлено, окрім Конотопа, ще в Сумах, Куп’янську та інших місцях.

Як повідомлялося, в Штабі блокади торгівлі з окупантами заявили, що в суботу, 4 березня, увечері відкрили новий "редут" у Конотопі, через який проходить одна з основних магістралей торгівлі з РФ і на товарній станції якого було знайдено кілька потягів із РФ, зокрема з вугіллям марки антрацит. Народні депутати та сторонні особи спробували 5 березня заблокувати рух вантажних потягів на перегоні Вирівка-Конотоп.

Пізніше в прес-службі ПАТ "Укрзалізниця" повідомили, що ситуацію з блокуванням залізниці в місті Конотоп врегульовано, з депутатами і учасниками блокування залізниці досягнуто домовленостей. Зокрема, залізничники домовилися надавати раз на місяць народному депутату - учаснику блокування залізниці інформацію щодо перевезених вантажів між Україною та РФ. Окрім цього, всі поїзди на прикордонній станції Хутір-Михайлівський проходять необхідні процедури прикордонного та митного контролю.

Учасники блокади погодилися не перешкоджати руху поїздів та покинути місце блокування.