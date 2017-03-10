Із 1 квітня українці зможуть їздити до Албанії без віз

Із 1 квітня набуває чинності угода між Україною та Албанією, що передбачає взаємне скасування візових вимог для громадян обох країн терміном до 90 днів, повідомив генеральний консул України в Мюнхені Вадим Костюк.

"1 квітня 2017 року набуває чинності угода між Кабінетом Міністрів України та радою міністрів Республіки Албанія про взаємне скасування візових вимог, яка була підписана 4 листопада 2016 року в м. Тирана", - написав В.Костюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Відповідно до положень угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Албанії, які користуються дійсними проїзними документами (закордонними паспортами, посвідченнями особи моряка) можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої договірної сторони упродовж терміну, що не перевищує 90 днів протягом 180.

Як повідомлялося, 4 листопада глава МЗС України Павло Клімкін і глава МЗС Албанії Дітмір Бушаті підписали угоду між Україною та Албанією про взаємне скасування візових вимог.