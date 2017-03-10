Суд не має права розпочати заочне провадження у справі Януковича без виконання Генпрокуратурою України міжнародних процедур

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк стверджує, що без належного виконання міжнародних процедур працівниками Генеральної прокуратури України суд не має права розпочати заочне судочинство у справі про обвинувачення В.Януковича в державній зраді.

"Це буде грубим порушенням права клієнта на захист і в подальшому стане серйозною підставою для скасування будь-яких рішень суду в ЄСПЛ і притягнення суддів до кримінальної відповідальності за ухвалення завідомо неправосудного рішення", - наводить позицію адвоката прес-служба адвокатського об'єднання Aver Lex.

В.Сердюк вважає, що якщо Генпрокуратура України надалі ухилятиметься від співпраці з Генпрокуратурою РФ у рамках міжнародного права, у рамках Європейської конвенції про взаємну правову допомогу в кримінальних справах, то це буде підставою для застосування механізму притягнення посадових осіб Генпрокуратури України до кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення.

Адвокат нагадав, що в грудні 2016 року Генеральна прокуратура України направила до РФ кілька запитів щодо проведення допиту В.Януковича. Більше того, 13 липня 2016 року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким зобов'язав працівників Генеральної прокуратури здійснити допит В.Януковича за місцем його перебування.

"У свою чергу, відмовляючись виконувати рішення суду, у порушення Конституції України, у порушення міжнародних конвенцій, стороною яких є Україна, Генеральна прокуратура відмовляється від цього допиту. Очевидно, їх не цікавить встановлення істини у справі", - вважає В.Сердюк.

Він також зазначив, що Генеральна прокуратура РФ у своєму листі офіційно підтвердила адресу проживання В.Януковича на території Росії, а його адвокати надали цю інформацію Генпрокуратурі України ще 27 серпня 2015 року. На його думку, оскільки місцезнаходження екс-президента ще раз офіційно підтверджено, то необхідність подальшого його розшуку відпала, і сторона захисту ініціюватиме його припинення.