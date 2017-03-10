Події

16:54 10.03.2017

Ємності з мазутом і рідким газом горять на території підприємства в Харківській області

У п'ятницю о 12:00 у с. Сонцедарівка Краснокутського району Харківської області на території одного з підприємств, де розташована установка з первинної переробки нафтопродуктів, виникло займання трьох ємностей.

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, дві із цих ємностей із мазутом по 15 куб. м й одна - з газоконденсатом 50 куб. м. До гасіння залучені 16 одиниць техніки і 60 осіб від ДСНС і пожежний потяг. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

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