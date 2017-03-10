Події

17:09 10.03.2017

Санкції стосовно російських банків визначає РНБО

Необхідність санкцій стосовно банків із російським капіталом, а також тип санкцій визначає Рада національної безпеки і оборони (РНБО), повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк у кулуарах форуму "Економічні реформи - порядок денний 2017" у Києві в п'ятницю.

"Якщо має місце порушення законодавства (з боку банків - ІФ), то може бути використано інструмент санкцій, які визначає РНБО. Тому, як тільки питання буде представлено РНБО, вона ухвалить необхідне рішення", - сказав він.

У свою чергу Мінфін нині активно працює над створенням в Україні Служби фінансових розслідувань, одним з основних завдань якої буде ефективне розслідування фінансових злочинів, зокрема в банківському секторі, додав О.Данилюк.

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк виграв конкурс на розміщення банкоматів у Київському метрополітені

ДСНС попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах у вихідні

ЗСУ здатні запобігти наступу агресора - Муженко

САП оскаржила рішення суду про арешт Насірова з альтернативою застави в 100 млн грн

Кабмін призначив Ю.Гримчака заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій

ОСТАННЄ

Мінфін за тиждень запропонує Кабміну комплексну реформу митниці

НБУ ініціює санкції за обслуговування "паспортів" ОРДЛО лише до материнських структур українських банків із російським держкапіталом

Пожежники локалізували займання ємностей з мазутом і рідким газом на підприємстві в Харківській області

Ємності з мазутом і рідким газом горять на території підприємства в Харківській області

Суд не має права розпочати заочне провадження у справі Януковича без виконання Генпрокуратурою України міжнародних процедур

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
стоимость торшеров на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА