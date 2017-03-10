Санкції стосовно російських банків визначає РНБО

Необхідність санкцій стосовно банків із російським капіталом, а також тип санкцій визначає Рада національної безпеки і оборони (РНБО), повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк у кулуарах форуму "Економічні реформи - порядок денний 2017" у Києві в п'ятницю.

"Якщо має місце порушення законодавства (з боку банків - ІФ), то може бути використано інструмент санкцій, які визначає РНБО. Тому, як тільки питання буде представлено РНБО, вона ухвалить необхідне рішення", - сказав він.

У свою чергу Мінфін нині активно працює над створенням в Україні Служби фінансових розслідувань, одним з основних завдань якої буде ефективне розслідування фінансових злочинів, зокрема в банківському секторі, додав О.Данилюк.