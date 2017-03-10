Пожежники локалізували займання ємностей з мазутом і рідким газом на підприємстві в Харківській області

Пожежні розрахунки локалізували займання двох ємностей з мазутом та ємності з рідким газом на території одного з підприємств в Харківській області, де розташована установка з первинної переробки нафтопродуктів, і не допустили поширення пожежі на сусідні ємності.

"На момент прибуття перших пожежних підрозділів було встановлено, що горять металеві ємності з мазутом і газовим конденсатом. Також була загроза для ще чотирьох ємностей, які були розташовані поруч... Станом на 15:00 рятувальники ліквідували займання зовнішнього облицювання двох ємностей по 25 куб. Відведено загрозу перекидання вогню на дві порожні ємності 54 куб. м й одну ємність із сивушними маслами об'ємом 50 куб. м. Пожежу локалізовано о 16:48. Триває ліквідація", - повідомляє прес-служба ДСНС України в області.

На місці пожежі працюють близько 60 людей особового складу ДСНС, оперативна група ГУ ДСНС України в Харківській області, оперативно-слідча група Національної поліції, прокуратура.