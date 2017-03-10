ЗСУ здатні запобігти наступу агресора - Муженко

Збройні сили України здатні запобігти наступальним операціям агресора, заявляє начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко.

"Наші підрозділи успішно протистоять противнику, але всі ми, і особливо — органи військового управління, маємо бути готовими до різкого загострення обстановки. У нас накопичено достатньо спроможностей, щоб відвернути агресора від наступальних дій", - сказав В.Муженко в четвер під час зустрічі з випускниками оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів Національного університету оборони ім. Івана Черняховського.

Як повідомляє управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, начальник Генштабу також зазначив, що події на Світлодарській дузі та в Авдіївці, а також зростання напруження на маріупольському напрямку свідчать, що противник намагається розхитувати ситуацію.

Він також заявив, що в органи військового управління повинні приходити офіцери з бойовим досвідом. "Ми маємо максимально ефективно використовувати набутий бойовий досвід на рівні керівників усіх рівнів, починаючи від командира відділення. На керівні посади в органах військового управління призначаються в першу чергу офіцери з досвідом бойових дій, і таких у нас чимало. Цей досвід допомагає уникати бойових втрат серед особового складу. Людське життя для нас - головна цінність", - наголосив В.Муженко.