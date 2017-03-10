НБУ ініціює санкції за обслуговування "паспортів" ОРДЛО лише до материнських структур українських банків із російським держкапіталом

Національний банк України (НБУ) ініціює санкції за обслуговування російськими банками осіб-власників "паспортів" окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) лише до материнських структур українських банків із державним російським капіталом, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі центробанку.

"НБУ направив офіційні запити до російських банків щодо обслуговування ними клієнтів із використанням паспортів "ЛНР" і "ДНР". У разі офіційного підтвердження відповідної інформації НБУ звернеться до секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександра Турчинова з пропозицією застосувати санкції до материнських структур представлених в Україні банків із державним російським капіталом", - зазначили в прес-службі.

За словами заступника глави НБУ Катерини Рожкової, наведеними в коментарі прес-служби, такі санкції, якщо вони будуть застосовані, будуть спрямовані на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Йдеться про запобігання виведенню капіталів банками з державним російським капіталом шляхом повернення одержаних від материнських структур позик, сплати відсотків за ними, що дасть змогу захистити інтереси українських клієнтів. Клієнтів та вкладників зазначених банків в Україні обслуговуватимуть у звичайному режимі", - пояснила К.Рожкова.

Як повідомлялося, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про визнання в Російській Федерації документів і реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Відповідно російські банки у виконання цього указу мають передбачити можливість прийому паспортів жителів цих територій.

При цьому дочірні банки російських кредитних організацій, що працюють в Україні, не зобов'язані дотримуватися цих норм російського законодавства.

Українські банки з іноземним капіталом заявляють про неухильне дотримання заборони НБУ на обслуговування осіб-власників "паспортів" ОРДЛО.

Загалом в Україні діє 25 банків-учасників іноземних банківських груп. Серед них п'ять банків із капіталом російських державних банківських груп (БМ Банк, ВТБ Банк, Промінвестбанк, Сбербанк і ВіЕс Банк) і 13 банків, що входять до міжнародних груп, які, зокрема, надають роздрібні банківські послуги на території РФ.