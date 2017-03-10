ДСНС попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах у вихідні

За прогнозами Укргідрометцентру, 11-12 березня у зв'язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека, попереджає Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Окрім цього, в оприлюдненому в п'ятницю прес-службою ДСНС повідомленні зазначено, що 11-13 березня на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області) очікується зростання рівнів води на 0,2-0,7м, а місцями можливий початковий вихід води на заплаву.

На рівнинних річках України буде розвиток весняного водопілля з виходом води на окремі понижені ділянки заплав (утримання води на ній) у басейнах Прип'яті, Сіверському Дінці, притоках Середнього Дніпра. Водночас розвиток повені очікується без загрози негативних наслідків.