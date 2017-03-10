ПриватБанк виграв конкурс на розміщення банкоматів у Київському метрополітені

Державний ПриватБанк (Дніпро) став переможцем конкурсу, ініційованого київською владою, з відбору банків для розміщення банкоматів на 49 станціях столичного метрополітену.

"Щойно відбувся конкурс на розміщення банкоматів у метро. Переможець - ПриватБанк", - написав на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міськради від фракції "Об'єднання "Самопоміч", голова комісії з питань власності Леонід Антоненко.

За його словами, вартість оренди приміщення для одного банкомату становитиме для банку 470 тис. грн на місяць.

"Ціна зросла з 270 до 470 тис. грн на місяць, без ПДВ. Нагадаю, що спочатку КМДА планувала передати банкомати іншому банку без конкурсу. Цей банк, до речі, заявку на конкурс не подав", - додав Л.Антоненко.