Україна зарекомендувала себе у світі як країна з дуже високим науковим потенціалом - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна давно зарекомендувала себе у світі як держава з надзвичайно високим науковим потенціалом і відзначив важливість того, що українські виші навчають студентів вчитися.

Як повідомляє прес-служба президента України, П.Порошенко в п'ятницю зустрівся з переможцями міжнародних учнівських олімпіад 2016 року з різних предметів.

"Ви захистили не просто високий рівень української освіти, не лише честь шкіл, ліцеїв та гімназій, де ви навчаєтесь. Це насправді захист честі України", - сказав П.Порошенко.

За його словами, дуже важливо, щоб у стрічках новин іноземних видань Україна з'являлася і як країна, де є надзвичайно велика кількість переможців олімпіад.

П.Порошенко зазначив, що освіта сьогодні дуже швидко якісно змінюється, і тому дуже важливо, що кращі українські навчальні заклади та найкращі університети України навчають студентів вчитися.

"Коли в тебе є жага знань, то ти обов’язково переможеш, зможеш побороти конкуренцію. Україна зарекомендувала себе в світі давно і міцно тримає цю високу планку як держава з надзвичайно високим науковим потенціалом", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що у всьому світі цінують українських IT-фахівців, математиків, конструкторів, інженерів, хіміків, вчених-біологів тощо.

За його словами, "повне оновлення знань у певних галузях відбувається за два-три роки, розширюється географія і можливості для тих, хто хоче отримати якісну освіту".

П.Порошенко зазначив, що розроблено програму для стимулювання участі та перемог в Олімпіадах, зокрема, йдеться об президентські стипендії та зарахування до найкращих вищих навчальних закладів України, а також стимулювання вчителів, учні яких перемагають на змаганнях.

За його словами, прийде час, коли зростуть і інвестиції в реформовану науку.

У свою чергу молоді науковці поділилися з президентом своїми враженнями від участі в міжнародних учнівських змаганнях та обговорили можливості і заохочення української молоді до наукової діяльності, і розширення участі українців у міжнародних учнівських олімпіадах з різних предметів.

Україну на міжнародних учнівських олімпіадах представляли 30 школярів з усіх областей. 22 молоді українці отримали нагороди, серед яких - три золоті, дев’ять срібних і десять бронзових медалей.