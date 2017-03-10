НАБУ здійснює обшуки в управліннях ДФС у трьох областях у "газовій справі" Онищенка

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) здійснює одночасно обшуки в управліннях Державної фіскальної служби (ДФС) у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях у так званій газовій справі народного депутата Олександра Онищенка, повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра телеканалу "Еспресо.TV".

Як повідомляється на сайті телеканалу, С.Оліфіра розповіла, що обшуки відбуваються в кримінальному провадженні щодо "незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, задіяних у так званій газовій схемі О.Онищенка, на загальну суму 2,019 млрд грн".

Обшуки наразі тривають.

Як повідомлялося, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 22 червня 2016 року викрили організаторів схеми із розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. Верховна Рада 5 липня дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата О.Онищенка - головного фігуранта "газової" схеми.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 27 липня підписав повідомлення про підозру О.Онищенку. Водночас до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, полишив Україну.

О.Онищенко 29 липня повідомив, що перебуває в Лондоні, оформлює посвідку на проживання і просить політичного притулку у влади Великої Британії.

2 серпня він не з'явився на перший допит в Україні. У НАБУ роз'яснили, що за повторної неявки підозрюваного буде запущено процедуру оголошення його в розшук. "Якщо він не з'явиться на допит повторно, ми звернемося до суду з проханням примусового доправлення до суду та обрання запобіжного заходу", - сказав тоді Назар Холодницький і зазначив, що спочатку, згідно з процедурою, О.Онищенка буде оголошено в розшук в Україні, потім – у міждержавний і міжнародний розшук.