ЛЕО обмежило енергопостачання однієї з насосних станцій "Попаснянського водоканалу", чекає на більш рішучі дії від "Укренерго"

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) 6 березня припинило подання електроенергії на Петровську насосну станцію одного з найбільших своїх боржників - Попаснянського водоканалу, повідомила прес-служба ЛЕО.

"Оскільки основне електропостачання об'єктів "Попаснянського водоканалу" здійснюється через електромережі НЕК "Укренерго", ЛЕО вимушене було звернутися до секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова з проханням дати розпорядження керівництву "Укренерго" на відключення "Попаснянського водоканалу" від живильних центрів ПС 220 кВ "Ювілейна". Це відключення заплановано на 20 березня", - зазначають у компанії.

За інформацією ЛЕО, борг "Попаснянського водоканалу" перед обленерго на сьогодні сягнув 128 млн грн, а платежі не покривають навіть поточного споживання.

"Попаснянський водоканал" розташований на підконтрольній території, але 90% викачаної води постачається на неконтрольовані території. За півтора року існування водоканал сформував велику заборгованість перед енергетиками, щомісяця споживаючи електроенергію на 8-9 млн грн", - уточнили в енергокомпанії.