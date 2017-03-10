Столичний міст Патона в 2017 році отримає систему Road Zipper для організації безпечного реверсу

До кінця 2017 року на мосту Патона в Києві буде впроваджено систему Road Zipper для організації безпечного реверсу руху автомобілів, повідомив член постійної комісії Київської міської ради (Київрада) з питань транспорту, депутат фракції "Солідарність" Ілля Сагайдак.

"Система Road Zipper, яку планується впровадити на мосту Патона та проспекті Соборності до Дарницької площі, складається з бар'єра (зв'язані між собою секції, кожна з яких важить більше ніж 450 кг) та спеціальної машини, яка здатна змінювати положення цього відбійника... Для зміни положення використовується машина з гідравлічними підйомниками, яка має всередині S-подібний конвеєр, що змінює позицію секцій бар'єра. При цьому робота машини здійснюється без перекриття руху. Практично це означає, що зранку буде додано одну-дві смуги в бік центру, а ввечері у зворотному напрямку", - написав І.Сагайдак на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у п'ятницю.

За його словами, така система зможе організувати на мосту Патона та просп. Соборності безпечний реверсивний рух і при цьому знизити рівень аварійності за рахунок фізичного розділення зустрічних потоків.

"Щорічно втрати від ДТП на мосту Патона становлять 20 млн грн. За останні півроку на ньому було п'ять лобових зіткнень", - наголошує депутат.

І.Сагайдак зазначає, що впровадження системи Road Zipper дасть змогу знизити обсяг річних транспортних втрат на 348-736 млн грн, економити 3,84 тис. літрів палива на добу, знизити викиди вуглекислого газу в повітря міста на 4,993 тис. кг на добу.