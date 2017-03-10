Події

20:09 10.03.2017

Порошенко пропонує ВР виключити частину військовослужбовців із переліку осіб, які зобов'язані подавати е-декларації

Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді України виключити мобілізованих військовослужбовців, військовослужбовців, що проходять службу за контрактом, а також курсантів військових вишів із переліку осіб, які з 1 січня 2017 року зобов'язані подавати електронні декларації.

Як повідомляється на офіційному сайті українського парламенту, відповідний проект закону "Про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" №6172 П.Порошенко зареєстрував у ВР у п'ятницю, 10 березня.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, ухвалений 14 жовтня 2014 року закон "Про запобігання корупції" зобов'язав осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічно подавати до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) декларації. До кола таких осіб, зокрема, включено військових посадових осіб Збройних сил України та інших законних військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби.

"Тобто, значна частина військовослужбовців з 1 січня 2017 року зобов'язані подавати електронні декларації. При цьому лише збір і підготовка документів, необхідних для заповнення декларації, потребує значного часу та особистої присутності військовослужбовця (наприклад, оформлення електронного цифрового підпису, отримання довідки про доходи військовослужбовця з місця проходження служби або в органах Державної фіскальної служби України). Це може призвести до масового залишення місць проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції", - вважають автори законопроекту.

Поданий президентом України законопроект спрямований на уточнення кола осіб, на яких не поширюватиметься дія закону України "Про запобігання корупції".

"Проектом закону пропонується встановити, що дія закону України "Про запобігання корупції" не поширюється на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки", - йдеться в пояснювальній записці.

ВАЖЛИВЕ

НАБУ здійснює обшуки в управліннях ДФС у трьох областях у "газовій справі" Онищенка

ПриватБанк виграв конкурс на розміщення банкоматів у Київському метрополітені

ДСНС попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах у вихідні

ЗСУ здатні запобігти наступу агресора - Муженко

САП оскаржила рішення суду про арешт Насірова з альтернативою застави в 100 млн грн

ОСТАННЄ

Столичний міст Патона в 2017 році отримає систему Road Zipper для організації безпечного реверсу

ЛЕО обмежило енергопостачання однієї з насосних станцій "Попаснянського водоканалу", чекає на більш рішучі дії від "Укренерго"

Україна зарекомендувала себе у світі як країна з дуже високим науковим потенціалом - Порошенко

Мінфін за тиждень запропонує Кабміну комплексну реформу митниці

НБУ ініціює санкції за обслуговування "паспортів" ОРДЛО лише до материнських структур українських банків із російським держкапіталом

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog8730.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА