Дев'ять бійців ЗСУ поранені або травмовані на Донбасі від початку доби

Четверо військовослужбовців Збройних сил України дістало поранень, ще п'ятеро - травм у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в п'ятницю, повідомляє прес-центр штабу АТО у своєму зведенні станом на 18:00.

"Загалом зафіксовано 49 обстрілів. Четверо наших військових поранені, п'ять травмовані", - йдеться у зведенні, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу АТО в п'ятницю ввечері на сторінці у Facebook.

На маріупольському напрямку 122-міліметрова артилерія бойовиків вела вогонь по Гнутовому. Танк і 120-міліметрові міномети - по Мар’їнці, 120- і 82-міліметрові міномети по Водяному, Красногорівці, Талаківці, Павлополю, Гнутовому, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Широкине та Водяне. Також по Водяному вели вогонь БМП противника.

На донецькому напрямку танки і міномети вели вогонь по українських позиціях у районі Авдіївки. З мінометів різних калібрів - по Невельському, Луганському, а з гранатометів і стрілецької зброї - по Новгородському, Кам'янці, шахті Бутовка, Зайцевому і Пісках. БМП вели вогонь по Луганському.

На луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 "Град", 152-міліметрової артилерії, 120- і 82-міліметрових мінометів, а також протитанкових ракетних комплексів обстріляли Кримське, з 152-міліметрової артилерії - Смолянинове, а снайпери обстрілювали Новоолександрівку. З гранатометів і стрілецької зброї - Новозванівку.