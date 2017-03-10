НАБУ порушило кримінальну справу щодо зловживань на "Селидіввугіллі"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) порушило справу за фактом заволодіння коштами ДП "Селидіввугілля" посадовими особами цього підприємства, повідомило НАБУ у відповіді на запит депутата Верховної Ради Вікторії Войціцької, оприлюдненій на її Facebook-сторінці.

"За результатами збору та узагальнення інформації щодо фінансово-господарської діяльності ДП "Селидіввугілля" 1 березня НАБУ розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами "Селидіввугілля" службовими особами зазначеного підприємства", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, раніше Міністерство енергетики і вугільної промисловості України заявило, що не фінансуватиме програми розвитку ДП "Селидіввугілля", під яку планується залучати кредити, через численні порушення у сфері державних закупівель.