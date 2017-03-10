Україна наполягає на розширенні місії СММ ОБСЄ на Донбасі - Геращенко

Україна наполягає на розширенні місії Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі та вдосконаленні процедури моніторингу, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Як зазначила перший віце-спікер на своїй сторінці в соцмережі Facebook, у п'ятницю вона провела зустріч з європейською делегацією на чолі з директором Європейської служби зовнішніх дій з регіональної співпраці, Східної Європи, Росії та ОБСЄ Люком Девінєм, які повернулися з Донбасу.

"Обмінялися думками щодо ефективності місії СММ ОБСЄ, Україна наполягає на її розширенні та вдосконаленні процедури моніторингу", - повідомила І.Геращенко.

Крім того, сторони обговорили переговори щодо звільнення полонених, а також ситуацію з безпекою та гуманітарну ситуацію на Донбасі.

"Розповіла про хід переговорів про звільнення заручників у рамках мінської групи, де ми на етапі залучення до процесу місії Верховного комісара ООН з прав людини (це буде прецедент подібного залучення місії), але ми відкриті заради звільнення хлопців", - написала перший віце-спікер.

Обговорювалося також питання боротьби з корупцією. "Наголосила, що українська сторона створила необхідні інституції і зараз дуже важливо, щоб вони працювали незалежно від будь-кого, це лише сприятиме реальним результатам і справі", - зазначила І.Геращенко.

За її словами, європейська делегація привезла "хороші новини про фінансову допомогу Україні".