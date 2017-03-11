Україна припинила відбір газу з ПСГ – "Укртрансгаз"

Україна припинила відбір газу з підземних сховищ газу (ПСГ) і почала його закачування, повідомив керівник відділу зв'язків з громадськістю та пресою ПАТ "Укртрансгаз" Максим Белявський.

"Україна припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачування: 4,5 млн кубометрів на добу", - написав М.Білявський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у суботу.

Як повідомлялося, Україна з початку опалювального сезону, який стартував 13 жовтня 2016 року, і до 4 березня 2017 року зменшила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) на 44,1% (на 6 млрд 500,23 млн куб. м) – до 8 млрд 231,8 млн куб. м.

У лютому-2017 з ПСГ було піднято 1 млрд 571,53 млн куб. м (в середньому – 56,1 млн куб. м/добу), а в січні-2017 – 2 млрд 101,84 млн куб. м (в середньому – 67,8 млн куб. м/добу), у грудні-2016 – 1 млрд 568,64 млн куб. м (в середньому – 50,6 млн куб. м/добу), у листопаді-2016 – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/добу).

Відбір газу зі сховищ рік тому (4 березня 2016 року) становив 47,88 млн куб. м при запасах 9 млрд 806,58 млн куб. м, два роки тому (4 березня 2015 року) – 33,94 млн куб. м при запасах 8 млрд 65,51 млн куб. м.

Станом на 4 березня 2017 року газ імпортувався в добовому режимі 43,497 млн куб. м (Словаччина – 38,152 млн куб. м, Угорщина – 1,581 млн куб. м, Польща – 3,764 млн куб. м). Імпорт газу з боку РФ Україна не здійснює з 26 листопада 2015 року. Загалом за 1-4 березня імпорт становив 176,967 млн куб. м. порівняно з другою половиною лютого поточного року в перші дні березня імпорт зменшився більше ніж на 10%.

Як повідомлялося, вНАК "Нафтогаз України" вважають сформовані запаси підземних сховищах газу достатніми для проходження опалювального сезону і заявляють, що мають технічні можливості для додаткового імпорту на випадок суворої зими. За розрахунками НАК, до кінця опалювального сезону у сховищах залишаться 7-8 млрд куб. м при допустимому значенні у 5 млрд куб. м.