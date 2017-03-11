Двоє українських військових дістали поранень у Луганській області

Поблизу с. Кримське Новоайдарського району Луганської області у п'ятницю вдень двоє українських військовослужбовців дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу з протитанкових ракетних комплексів, повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

Крім того, як повідомляє Луганська на офіційній сторінці у соцмережі "Фейсбук" у суботу, протягом минулої доби і після півночі бойовики 16 разів порушували "режим тиші" вздовж лінії розмежування.

"Зокрема, по укріпленням українських воїнів поблизу міста Попасна, сіл Новозванівка, Новоолександрівка та Катеринівка бойовики 13 разів застосовували 120-мм міномети, автоматичні і протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. У напрямку села Кримське Новоайдарського району відкривався вогонь з 82-мм мінометів", - йдеться в повідомленні.

Також по позиціях сил АТО біля смт Станиця Луганська противник двічі застосовував автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Раніше в суботу, 11 березня, прес-центр штабу АТО повідомив, що за минулу добу бойовики 107 разів обстріляли позиції українських військових у зоні АТО, 9 українських військових були поранені, 7 травмовані і 2 загинули.