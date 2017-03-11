Події

12:34 11.03.2017

Таргетування номінального ВВП слід зробити одним із монетарних режимів на 2018 р. – голова ради НБУ

Голова ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин вважає за доцільне введення таргетування номінального ВВП у 2018 році.

"Рада НБУ, зокрема і я, визнали інфляційне таргетування монетарним режимом на 2017 рік. Так, нам потрібно досягти цінової стабільності і починати подальші дії з відновлення економічного зростання. Тому, на моє переконання, вже зараз доцільно думати про відповідні монетарні режими на 2018 рік, і це мають бути не тільки цінова, а й і фінансова стабільність та відновлення економічного зростання", - написав Б.Данилишин на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" у суботу.

"Можливе, не тільки таргетування інфляції, а й таргетування номінального ВВП", - зазначив він.

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