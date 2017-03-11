В Україні найближчої доби буде досить тепло, лише в західних областях затримається прохолодне повітря

Найближчої доби на Правобережжі, Херсонщини та в Криму невеликий дощ, у західних областях помірний дощ, місцями з мокрим снігом; на решті територій без суттєвих опадів. Буде доволі тепло, лише в західних областях затримається прохолодне повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, в Закарпатті 6-11° тепла, на високогір'ї Карпат протягом доби 1-6° морозу; на решті територій уночі 0-5° тепла, на Лівобережжі місцями 1-3° морозу, вдень 6-11° тепла, на крайньому півдні до 13°.

У Києві - вночі невеликий дощ, вдень без суттєвих опадів; температура вночі 2-4°, вдень 7-9° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 12 березня найвища температура вдень була 15,8° у 2001 р., найнижча вночі -21,6° у 1928 р.

У понеділок, 13 березня, у західній та південній частині країни місцями невеликий дощ, у західних областях з мокрим снігом, на решті територій без істотних опадів.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на півдні 1-6° тепла; вдень 4-9°, у південній частині та на Закарпатті до 13° тепла; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 0-5° морозу.

У Києві 13 березня без суттєвих опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.