Двоє харків'янин отримали тюремні терміни за крадіжку сейфу з 1 млн грн зі служби таксі

Червонозаводський районний суд Харкова виніс обвинувальний вирок двом харків'янам, які в січні 2016 року винесли з офісу служби таксі сейф із грошима.

Як повідомляє в суботу прес-служба прокуратури Харківської області, суд визнав їх винними у крадіжці в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України).

"37-річному, раніше неодноразово судимому за майнові злочини, харків'янину суд призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його 33-річного напарника - 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Як було встановлено, у січні 2016 року обвинувачені разом з ще одним напарником, зламавши двері, пробралися в офіс однієї із служб таксі. Вони забрали металевий сейф, в якому знаходилися долари (в еквіваленті майже 1 млн грн) та 4 мобільних телефони.

Вирок суду не вступив у законну силу і може бути оскаржений в апеляційному порядку.