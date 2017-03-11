Події

13:36 11.03.2017

За попередньою інформацією діти в харківському аквапарку отруїлися парами хлору

Після відвідування харківського аквапарку "Джунглі" по медичну допомогу звернулися близько 20 осіб, шістьох дітей госпіталізовано з первинним діагнозом "отруєння парами хлору", повідомляє Харківська обласна державна адміністрація.

Наразі в Обласній дитячій клінічній лікарні № 1 перебувають 6 дітей з ознаками отруєння парами хлору... Їхній стан стабілізували, діти проходять необхідний курс лікування", - повідомляє прес-служба Харківської ОДА в суботу.

У повідомленні наголошується, що отруєння парами хлору – первинний діагноз.

Як повідомив заступник голови Харківської ОДА Олександр Скакун, в аквапарку взято забори води. За попередньою інформацією, її хімічний склад не відповідав нормам.

"Слід зазначити, що з боку керівництва аквапарку "Джунглі" було зроблено спроби перешкоджати проведенню слідчих дій, а саме забору води", - сказав О.Скакун.

Як повідомлялося, увечері в п'ятницю, 10 березня, в Слобідській відділ поліції Харкова від чергового лікаря надійшла інформація про те, що троє дітей (7, 11 і 15 років) госпіталізовані після відвідування аквапарку з ознаками отруєння невідомою речовиною.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.

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