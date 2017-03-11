Затримано підозрюваного в одній зі справ щодо подій 2 травня в Одесі, який переховувався від слідства 3 роки

Співробітники правоохоронних органів затримали підозрюваного в одному з кримінальних проваджень за фактом подій 2 травня 2014 року в Одесі, який переховувався від слідства три роки.

Як повідомила прес-служба прокуратури Одеської області, затримання відбулося 9 березня, а 10 березня Приморський районний суд Одеси обрав підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

У прокуратурі зазначили, що кримінальну справу, за якою проходить підозрюваний, розслідує слідче управління головного управління Нацполіції в Одеській області за ч. 2 ст. 294 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

За фактом подій різні правоохоронні органи України розпочали близько десятка кримінальних проваджень, стосовно різних фактів.