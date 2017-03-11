Події

15:43 11.03.2017

Аброськін призначений заступником глави Нацполіції України

Керівник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін призначений заступником голови Національної поліції України.

Як повідомляє в суботу департамент комунікації Національної поліції України, відповідний наказ за поданням голови Національної поліції України Сергія Князєва підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За інформацією поліції, 10 березня А.Аваков підписав наказ про призначення В.Аброськіна на посаду заступника глави - начальника Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Як повідомлялося, в січні 2017 року В.Аброськін серед 64 кандидатів брав участь у конкурсі на посаду голови Нацполіції, проте у фінал не пройшов.

В.Аброськін народився 20 квітня 1973 року в м.Севастополі (Крим). Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1994 році на посаді оперуповноваженого відділення карного розшуку Ленінського райвідділу Управління МВС України в м.Севастополі. Працював у кримінальному блоці Севастополя наступні 20 років.

Після окупації Криму Росією в березні 2014 року залишив півострів – був призначений керівником управління організації розкриття злочинів проти власності та розшукової роботи Департаменту карного розшуку, заступником начальника департаменту.

У листопаді 2014 року В.Аброськін призначений на посаду начальника ГУ МВС України в Донецькій області.

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