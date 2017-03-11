У Нацполіції планують створити Офіс реформ

У Національній поліції України планують влітку 2017 року відкрити Офіс реформ, куди увійдуть співробітники поліції, донори та експерти з питань правоохоронної системи, повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

Як повідомляє в суботу прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, С.Князєв під час зустрічі з представниками Канади зазначив, що реформи мають поширюватися на кожного працівника поліції від рядових до керівників.

"Ми вже маємо досвід і можемо аналізувати результати проведення реформ. Вони мають поширюватися на всю нашу систему", – сказав глава Нацполіції, додавши, що в Офісі реформ він бачить не тільки працівників української поліції, а й донорів і всіх, хто займається питанням правоохоронної системи.

Заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв зазначив, що кожен поліцейський, незалежно від посади, має пройти інтенсивну підготовку. Процес навчання відбуватиметься за двома напрямками. "Це початкова підготовка. Вона стосується тих осіб, які вперше потрапили до лав Національної поліції, і друга складова – це підготовка тих працівників, які вже сьогодні працюють. На сьогодні їх чисельність становить близько 90 тис. осіб", – повідомив К.Бушуєв.

Навчальні центри планується створити не тільки на базі в с. Віта-Поштова Київської області, а й у Житомирі, Рівному та Вінницької області.

"Фактично готові на сьогодні навчальні центри, в яких є навчальна база. Кількість посадкових місць становить близько 1200 одиниць. При додатковому переобладнанні цих трьох об'єктів ми можемо розширити не тільки кількість, а й підняти якість", – зазначив К.Бушуєв.

У свою чергу канадські колеги запевнили у наданні необхідної підтримки. "Наші двері завжди відчинені. Ми готові надати всебічну допомогу", – наголосив консультант програми допомоги уряду Канади у підготовці кадрів поліції (PTAP) Джозеф Макаллістер.