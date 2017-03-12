Події

11:32 12.03.2017

В Авдіївці відсутнє централізоване електропостачання, тривають аварійно-відновлювальні роботи

Станом на ранок неділі в Авдіївці відсутнє централізоване електропостачання, водопостачання припинено, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 7.00 12 березня централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання в місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі. Водопостачання міста тимчасово призупинено. Об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення планується забезпечити електроенергією від 7 генераторів ДСНС", – йдеться в повідомленні на сайті відомства в неділю вранці.

У ДСНС уточнили, що до аварійно-відновлювальних робіт залучено 30 рятувальників та 10 од. техніки.

Як повідомлялося, в Авдіївці в суботу близько 14.30 була перебита обстрілом лінія електропостачання. Без електроенергії залишилися місто, Авдіївський коксохімічний завод і Донецька фільтрувальна станція (ДФС).

ВАЖЛИВЕ

За минулу добу бойовики 75 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, на Маріупольському напрямку під час боєзіткнення загинули двоє військовослужбовців

Справу про закупівлю бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною направлено до суду

Виробництво на Закарпатті кросовера Skoda Kodiaq свідчить про відхід України від сировинного типу економіки

У Нацполіції планують створити Офіс реформ

Аброськін призначений заступником глави Нацполіції України

ОСТАННЄ

Поліцейські Донеччини перейшли на посилений режим несення служби

Постраждалим і сім'ям загиблих гірників із шахти "Степова" виплатили адресну допомогу

Затримано підозрюваного в одній зі справ щодо подій 2 травня в Одесі, який переховувався від слідства 3 роки

За попередньою інформацією діти в харківському аквапарку отруїлися парами хлору

Двоє харків'янин отримали тюремні терміни за крадіжку сейфу з 1 млн грн зі служби таксі

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на мужскую одежду
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА