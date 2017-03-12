В Авдіївці відсутнє централізоване електропостачання, тривають аварійно-відновлювальні роботи

Станом на ранок неділі в Авдіївці відсутнє централізоване електропостачання, водопостачання припинено, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 7.00 12 березня централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання в місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі. Водопостачання міста тимчасово призупинено. Об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення планується забезпечити електроенергією від 7 генераторів ДСНС", – йдеться в повідомленні на сайті відомства в неділю вранці.

У ДСНС уточнили, що до аварійно-відновлювальних робіт залучено 30 рятувальників та 10 од. техніки.

Як повідомлялося, в Авдіївці в суботу близько 14.30 була перебита обстрілом лінія електропостачання. Без електроенергії залишилися місто, Авдіївський коксохімічний завод і Донецька фільтрувальна станція (ДФС).