Події

12:39 12.03.2017

За минулу добу бойовики 75 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, на Маріупольському напрямку під час боєзіткнення загинули двоє військовослужбовців

За минулу добу бойовики 75 разів відкривали вогонь по українських позиціях у зоні проведення антитерористичної операції, під час боєзіткнень на Маріупольському напрямку загинули двоє українських військових, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook в неділю вранці.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається неспокійною, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу російсько-терористичні війська 75 разів обстріляли позиції українських захисників... На Маріупольському напрямку, внаслідок бойового зіткнення з ворожою ДРГ, загинули двоє українських захисників", – йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку під вогнем артилерійських систем великого калібру опинилися позиції неподалік Миколаївки, а під мінометним вогнем Славне, Гнутове, Павлопіль та Березове. Зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру і гранатометів різних систем бойовики били по захисниках Широкиного, Водяного, Талаківки і Красногорівки. А по Мар'їнці з озброєння БМП і танка.

На Донецькому напрямку під мінометним вогнем бойовиків опинилися укріплення сил АТО біля шахти Бутівка, Луганського і Невельського. По позиціях в районі Авдіївки ворог вів вогонь з кулеметів, гранатометів, мінометів, а потім до обстрілу долучили танк.

На Луганщині під вогнем мінометів опинилися позиції біля Катеринівки, Богуславського, Новоолексіївки, Попасної, а зі стрілецької зброї та кулеметів було обстріляно Валуйське.

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