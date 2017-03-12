За минулу добу бойовики 75 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, на Маріупольському напрямку під час боєзіткнення загинули двоє військовослужбовців

За минулу добу бойовики 75 разів відкривали вогонь по українських позиціях у зоні проведення антитерористичної операції, під час боєзіткнень на Маріупольському напрямку загинули двоє українських військових, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook в неділю вранці.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається неспокійною, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу російсько-терористичні війська 75 разів обстріляли позиції українських захисників... На Маріупольському напрямку, внаслідок бойового зіткнення з ворожою ДРГ, загинули двоє українських захисників", – йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку під вогнем артилерійських систем великого калібру опинилися позиції неподалік Миколаївки, а під мінометним вогнем Славне, Гнутове, Павлопіль та Березове. Зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру і гранатометів різних систем бойовики били по захисниках Широкиного, Водяного, Талаківки і Красногорівки. А по Мар'їнці з озброєння БМП і танка.

На Донецькому напрямку під мінометним вогнем бойовиків опинилися укріплення сил АТО біля шахти Бутівка, Луганського і Невельського. По позиціях в районі Авдіївки ворог вів вогонь з кулеметів, гранатометів, мінометів, а потім до обстрілу долучили танк.

На Луганщині під вогнем мінометів опинилися позиції біля Катеринівки, Богуславського, Новоолексіївки, Попасної, а зі стрілецької зброї та кулеметів було обстріляно Валуйське.