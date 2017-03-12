Поліцейські Донеччини перейшли на посилений режим несення служби

Підрозділи Головного управління Національної поліції України в Донецькій області перевели на посилений режим несення служби у зв'язку з загостренням ситуації на лінії розмежування.

"Тривають контрдиверсійні спецзаходи, на блокпостах посилено роботу з виявлення нелегальної зброї", - повідомляє в неділю Відділ комунікації поліції Донецької області.

У відомстві нагадали, що 11 березня бойовики знову обстріляли Авдіївку, внаслідок чого було пошкоджено 6 приватних будинків та 2 багатоповерхівки, перебито лінію електропостачання та прифронтове місто знову залишилося без світла. Також в суботу ввечері під обстріл потрапило село Миколаївка Волноваського району, яке теж залишилося без світла. А в неділю вранці - знову Мар'їнка.

Жертв і постраждалих внаслідок цих обстрілів немає. На місцях обстрілу працюють слідчо-оперативні групи поліції, що документують всі руйнування і допомагають людям розбирати завали.

"Для того, щоб посилити контрдиверсійну роботу у знеструмлених населених пунктах, не допустити проникнення диверсійно-розвідувальних груп бойовиків, а також запобігти правопорушенням з використанням зброї та вибухівки, правоохоронці здійснюватимуть посилені перевірки на блокпостах та автодорогах області", - інформують в обласному главку поліції.

У цьому ключі у прес-службі зазначили, що тільки минулого тижня саме на блокпостах Донеччини вдалося припинити понад 100 фактів правопорушень, 9 з яких були пов'язані зі спробами вивезти або провезти в регіон гранти, запали, патрони, порох, незареєстровану зброю.

"Поліція закликає людей із розумінням ставитися до посилених заходів безпеки, а не провозити в регіон і не намагатися вивезти із зони проведення АТО небезпечні предмети, наражаючи оточуючих на небезпеку", - звернулися до жителів правоохоронці.

Раніше у Відділі комунікації поліції Луганській області повідомили, що у зв'язку з неспокійною ситуацією в населених пунктах, Луганський гарнізон Національної поліції України з 11 березня перейшов на посилений варіант несення служби.