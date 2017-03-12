Події

14:53 12.03.2017

Двоє українських військових загинули і один поранений у зоні АТО за минулу добу

Двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, один дістав поранення в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Інформація про втрати. Як повідомлялося, двоє наших військових загинули вчора під час бойового зіткнення на Маріупольському напрямку. Крім того, ще один військовий дістав поранень у районі Авдіївки ", - сказав О.Мотузяник на брифінгу в неділю в Києві.

Він розповів, що двоє військових загинули в районі н.п.Березове, під час бою з ДРГ противника.

"Група у складі чотирьох бойовиків була помічена нашими військовими, які відкрили вогонь на ураження. Через півгодини ДРГ відступила, проте в цьому бою ми втратили двох наших військових", - сказав спікер Міноборони України.

Загалом за добу на маріупольському напрямку було зафіксовано 40 обстрілів, 11 з яких із застосуванням важкого озброєння. Зокрема, противник активізувався на ділянці Красногорівка-Миколаївка, де вночі застосував легке озброєння і артилерію калібром 122мм. У н. п. Славне бойовики вели вогонь з мінометів, у Мар'їнці – із мінометів і БМП.

На луганському напрямку в Попаснянському районі вночі противник 5 разів відкривав вогонь із мінометів, також позиції сил АТО були обстріляні в Катеринівці, Новоолександрівці і в самій Попасній. Загалом за добу на цьому напрямку зафіксовано 11 обстрілів, 6 з них – із застосуванням важкого озброєння.

На донецькому напрямку противник вів недовгий обстріл позицій українських військових з важкого озброєння. Тричі було обстріляно н.п. Луганське, в Зайцевому застосовувалися міномети, в Авдіївці та її околицях бойовики відкривали вогонь з мінометів і танка. Внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, місто залишилося без світла і води. Загалом за добу на цьому напрямку зафіксовано 22 обстріли, 13 з них – із важкого озброєння.

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