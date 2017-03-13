Авдіївка знеструмлена, вирішується питання про ремонтні роботи

В Авдіївці (Донецька область) немає централізованого енергопостачання, на лініях електропередач виявлено чотири прориви, повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7-му годину 13 березня централізованого електропостачання немає. Теплопостачання міста здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тис. куб. м. Об'єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від шести генераторів ДСНС", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Проведення робіт із відновлення централізованого енергопостачання можливе за умови безпеки ремонтників.

До аварійно-відновних робіт у місті залучені 22 працівники ДСНС і 7 одиниць техніки.