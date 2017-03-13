Справа Насірова не буде швидкою - захист

Справа Романа Насірова, відстороненого від виконання обов'язків глави Державної фіскальної служби, не буде швидкою, розслідування буде продовжено щонайменше на чотири місяці, заявив один з адвокатів Р.Насірова Ігор Черезов в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю ввечері.

"Коли в справі буде поставлено крапку - важко сказати, думаю, її розслідування буде продовжено щонайменше до чотирьох місяців, принаймні стосовно самого Насірова. Нам (адвокатам - ІФ) дали досить об'ємний пакет документів, який треба вивчити і надати свої контраргументи. У захисту було на це лише три доби перед і під час розгляду справи в суді, ми готуватимемося до захисту", - заявив І.Черезов.

Адвокат зазначив, що питання про внесення застави наразі не розглядається. Крім того, він наголосив, що вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про заставу в 2 млрд грн "не виправдані ні юридично, ні економічно".

Як повідомлялося, 10 березня САП оскаржила в апеляційному порядку рішення Солом’янського суду Києва про обрання запобіжного заходу відстороненому на період слідства від посади голови ДФС Р.Насірову у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.

У ніч на вівторок, 7 березня, Солом’янський районний суд м. Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн.

Водночас САП просила суд призначити Р.Насірову заставу в сумі 2 млрд грн.

Детективи НАБУ 2 березня 2017 року вручили повідомлення про підозру главі Державної фіскальної служби України Романа Насірову. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).