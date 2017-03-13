Бойовики за добу 82 рази обстріляли позиції сил АТО, п’ятьох українських військових поранено

За минулу добу бойовики 82 рази обстріляли позиції Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, внаслідок чого поранено п’ятьох українських військових, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Порушуючи чинні домовленості, російські терористичні війська обстрілюють укріплення українських захисників зі зброї калібром понад 100 мм", - йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Широкиного, Новотроїцького, Мар’їнки та Красногорівки з мінометів калібру 120 мм, Широкине - з танків, Гнутове - з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і гранатометів, Водяне - з озброєння БМП і СПГ, Павлопіль і Чермалик - з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали Авдіївку зі стрілецького озброєння, великокаліберних кулеметів, гранатометів, мінометів, танків і РСЗВ БМ-21 "Град", Невельське, Верхньоторецьке, Зайцеве, Опитне та Кам’янку - з мінометів калібру 82 мм, шахту "Бутовка" - з озброєння БМП і СПГ, Луганське - з мінометів калібру 120 мм.

На луганському напрямку бойовики обстрілювали Валуйське, Новоолександрівку та Новозванівку з великокаліберних кулеметів і гранатометів, Кримське - з мінометів калібру 120 мм.

"Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога", - зазначено в повідомленні.