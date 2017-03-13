Події

10:10 13.03.2017

Отримано "режим тиші" для ремонту ЛЕП біля Авдіївки - Жебрівський

Отримано гарантії припинення вогню на лінії розмежування сторін біля Авдіївки для ремонту лінії електропередач, українська сторона готова висунутися для ремонту, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Отримано режим тиші для відновлення ЛЕП біля Авдіївки. З нашого боку бригада електромонтажників у супроводі вибухотехніків ДСНС та представників СЦКК і місії ОБСЄ готові у будь-яку хвилину вийти в район пориву на відновлення ЛЕП. З боку ОРДО має вийти група в такому ж складі", - написав він на своїй сторінці у Facebook у понеділок уранці.

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