Події

10:14 13.03.2017

У зоні АТО посилено заходи щодо гарантування безпеки з огляду на посилення загрози терактів

У зв'язку з посиленою останніми днями загрозою терактів на об'єктах інфраструктури в зоні проведення антитерористичної операції вжито додаткових заходів щодо гарантування безпеки, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Протягом останніх кількох днів значно зросла загроза проведення терористичних актів на території об'єктів інфраструктури Донецької та Луганської областей. Зокрема, зафіксовано спроби проникнення на територію, підконтрольну Україні, силами ДРГ противника. З огляду на це штабом АТО й силами всіх суб'єктів антитерористичної операції – СБУ, НГУ, НПУ, ДПСУ, ДСНС і ЗСУ – проводяться контрдиверсійні заходи, унаслідок яких введено додаткові обмеження та посилено фільтраційні заходи", – йдеться в повідомленні штабу на офіційній сторінці у Facebook.

Зокрема, підрозділи Нацполіції переведено на посилений режим несення служби, на блокпостах і в місцях значного скупчення людей здійснюють додаткові перевірки.

"Наголошуємо, що такі заходи мають тимчасовий характер і спрямовані винятково на гарантування безпеки мирного населення. Штаб АТО просить громадян з розумінням поставитися до тимчасових обмежень", - зазначено в повідомленні.

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